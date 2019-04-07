السعودية تطالب مواطنيها بالإبتعاد عن مواقع التظاهرات في الخرطوم

دعت السفارة السعودية في الخرطوم يوم الأحد مواطنيها إلى الابتعاد عن أماكن المظاهرات.

بحسب ما جاء على حسابها على موقع تويتر: “تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك”.وتناولت عدد من المواقع الإخبارية الخبر .

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ويأتي هذا على خلفية مظاهرات حاشدة شهدتها الخرطوم تطالب بإسقاط النظام. وشهدت المظاهرات بحسب مصادر صحفية مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

ونجح المتظاهرين بحسب شهود عيان لـ(أخبار الخليج 365) يوم السبت في الوصول إلى مباني القوات المسلحة وإعلان اعتصام مفتوح هناك، استجابة لدعوة تجمع المهنيين للخروج في تظاهرة مليونية للمطالبة بإسقاط النظام.

وقد أعلنت القوات المسلحة حظر التجوال اعتباراً من الساعة الثانية من صباح يوم الأحد ، ودعا المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش لفض تظاهراتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)