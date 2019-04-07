حملات لإزالة المخالفات بالشعبي أمدرمان

أعلنت محلية أمدرمان عن انطلاق حملات للنظافة وإصحاح وإزالة المخالفات بمنطقة السوق الشعبي بأمدرمان والصناعات بمشاركة وحدتي “الشعبي والصناعات” الإداريتين، بجانب النظام العام وغرفة العمليات والمتابعة والتخطيط العمراني والبنية التحتية وحماية الأراضي والصحة والبيئة.

وقال نائب المعتمد الفكي علي محمد موسى المدير التنفيذي للمحلية، إن المحلية ماضية في إنفاذ منظمومة النظافة وتنظيم الأسواق وفقاً لموجهات ولاية الخرطوم وتحت رعاية وإشراف معتمد المحلية العميد شرطة د.ابوعبيدة العراقي.

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وأشار الفكي بحسب الشروق – إلى أن العمل يمضي وفقاً لماهو مخطط له في النظافة وإزالة المخالفات وفتح الطرق وأعمال الكنس الترابي وتسوية الشوارع والإنترلوك وتنفيذ الاشتراطات الصحية ومكافحة البعوض ونواقل الأمراض وإصحاح البيئة، بجانب أعمال الإنارة وترقية وتنظيم السوق فضلاً عن الاهتمام بالنواحي الأمنية والتأمينية ومقتضيات السلامة.

وأبان أن الحملات المركزة على مستوى الأسواق ووحدات المحلية المختلفة مستمرة من أجل تحسين المظهر العام للأسواق وإزالة التعديات على الشوارع، من أجل المحافظة على بيئة صحية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)