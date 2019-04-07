إيقاف تصديق الأراضي بالنيل الأزرق

أصدر الفريق أول ركن يحيى محمد خير والي ولاية النيل الأزرق، قراراً تم بموجبه إيقاف العمل بإصدار أي تصاديق أو معاملات متعلقة بالأراضي بولاية النيل الازرق أو اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالأراضي.
وشمل القرار الأراضي سواءً أكانت سكنية أو خدمية أو استثمارية إلى حين صدور قرار جديد من الوالي أو استثناء مكتوب منه لأي إجراء.
ودعا القرار بحسب الشروق – وزارة البنى التحتية والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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