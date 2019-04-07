الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إيقاف تصديق الأراضي بالنيل الأزرق

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

أصدر الفريق أول ركن يحيى محمد خير والي ولاية النيل الأزرق، قراراً تم بموجبه إيقاف العمل بإصدار أي تصاديق أو معاملات متعلقة بالأراضي بولاية النيل الازرق أو اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالأراضي.

 

وشمل القرار الأراضي سواءً أكانت سكنية أو خدمية أو استثمارية إلى حين صدور قرار جديد من الوالي أو استثناء مكتوب منه لأي إجراء.

Advertisements

 

ودعا القرار بحسب الشروق – وزارة البنى التحتية والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف تصديق الأراضي بالنيل الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا