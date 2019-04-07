الزلفاني مطلوب في أفريقيا الوسطى

كشف المدير الفني للمريخ ، يامن الزلفاني، عن تلقيه عرضاً جديداً للتدريب في قارة إفريقيا، في أحدث تطور يحيط بمستقبل المدرب الشاب مع ناديه، الذي يسعى جاهداً لتجديد التعاقد معه. وقال الزلفاني: أتحدث بصدق وأؤكد أن أمامي أكثر من عرض لتولي المهمة الفنية، وآخر عرض تلقيته من جمهورية إفريقيا الوسطى. واستدرك المدرب التونسي: لكن تبقى الأولوية للمريخ، في تجديد عقدي والاستمرار معه، ولم يفاوضني النادي رسمياً في هذا الأمر، لكن مسؤولين وقياديين فيه، تحدثوا معي وأكدوا لي رغبتهم في استمراري”.

يذكر أن يامن الزلفاني، تلقى عروضاً من أندية دول شمال إفريقيا، كالجزائر وتونس، وعروض أخرى من عدة أندية بدول الخليج العربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)