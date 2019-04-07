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الاتحاد العام يضع الهلال في مأزق

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 07-أبريل-2019

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رفضت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني أمس، طلب الهلال بتأجيل مباراته المؤجلة والمبرمجة هذا الأسبوع أمام فريق الهلال كادوقلي.

وكانت لجنة المسابقات، برمجت مباراة الهلال أمام مضيفه هلال كادوقلي، لتلعب يوم 10 أبريل الجاري بمدينة كادوقلي.

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لكن الهلال رأى في خطابه استحالة خوض المباراة في التاريخ المقرر، لأنه سوف يعود للخرطوم من تونس فجر يوم 10 أبريل نفسه، بعد فراغه من خوض مباراته أمام مباراته الأحد أمام النجم الساحلي التونسي بالكونفدرالية.

وأضاف الهلال في خطابه أنه من المستحيل لفريقه أن يعود فجراً ويغادر إلى كادوقلي نهار نفس اليوم ويخوض المباراة في العصر، لكن لجنة المسابقات تمسكت ببرمجة المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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