الهلال في أقوى اختبار أمام الليتوال

يخوض الهلال تحدياً حقيقياً، في الكونفدرالية، عندما يحل في السابعة من مساء اليوم الأحد ضيفاً على النجم الساحلي التونسي بالملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب ربع نهائي المنافسة، ويدخل الأزرق المواجهة متسلحاً بعزيمة لاعبيه وإرادتهم القوية لكسر شوكة فريق جوهرة الساحل في أرضه وجماهيره والخروج بنتيجة إيجابية تجعل الفريق يضع قدماً في نصف النهائي. وقد وصل العملاق السوداني لهذه المرحلة بعد أن تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه نكانا وزيسكو من زامبيا والاشانتي كوتوكو الغاني، برصيد 11 نقطة كواحد من أفضل فرق مرحلة المجموعات وبأقوى خط هجوم بعد أن سجل لاعبوه 11 هدافاً في ست مباريات وخسر الفريق مباراة واحدة وفاز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين.

وأستعد لهذه المباراة بمباراتيه في الدوري الممتاز أمام ود هاشم سنار وحي العرب بورتسودان ومن ثم عقد معسكراً تحضيرياً قصيراً بالعاصمة تونس ركز فيه مدربه نبيل الكوكي على الجوانب البدنية والتكتيكية، واختتم المناورات مساء أمس بالملعب الأولمبي بسوسة.

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ويعمل نبيل الكوكي للمحافظة على سجله خالياً من الهزيمة بعد أن فرض عليه التعادل (1/1) في مباراتي مرحلة مجموعات أبطال أفريقيا، ويدخل الفريق مواجهة اليوم بصفوف مكتملة مع غياب لاعب الوسط نزار حامد الذي يعاني من الإصابة.

ويعتمد الجهاز الفني للهلال على تشكيل يقوده الحارس الاوغندي جمال سالم في المرمى، أطهر الطاهر، عمار الدمازين، حسين الجريف، عبداللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، المالي بوبكر ديارا، ابوعاقلة عبدالله، شرف الدين شيبوب، الكونغولي ادريسا أمبومبو ووليد الشعلة ويحتفظ الكوكي بعديد الأوراق الرابحة بقيادة المهاجم محمد موسى الضي، بشة الصغير، البرازيلي جيوفاني وولاء الدين موسى.

ومن جانبه يريد النجم مواصلة صحوته الأخيرة مستفيداً من وصوله لنهائي كاس زايد على حساب المريخ، واستعد لهذه المباراة بمواجهة اتحاد قردان في الدوري التونسي بجانب عدد من التدريبات تحت إشراف مدربه الفرنسي روجيه لومير، الذي عمل على تحفيز لاعبيه معنوياً وسط مساندة جماهيرية كبيرة، ويعتمد على مجموعة من اللاعبين الكبار بقيادة لاعب الوسط محمد بن عمر، والمهاجم المخضرم يس الشيخاوي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الأيمن وجدي كشريدة الذي يعاني من الإصابة وقد اختتم الليتوال تحضيراته عصر أمس على الملعب الأولمبي الذي يستضيف المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)