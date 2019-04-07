توقعات بارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة، ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً بجميع أنحاء البلاد لتصل درجتها القصوى يوم الإثنين المقبل.

وتوقع الأستاذ أبوالقاسم إبراهيم إدريس رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة تنشط مثيرة للغبار والأتربة، متوقعاً هطول أمطار في بعض الولايات خلال العشرية الثانية من أبريل.

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وأضاف أن درجات الحرارة العظمى خلال شهر مارس كانت أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل (1-2) درجة مئوية بجميع أنحاء البلاد ما عدا: بورتسودان، القضارف، أبو نعامة، بابنوسة وكادقلي، حيث كانت فوق المعدلات المناخية بمعدل (1-3) درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى فقد كانت أقل من المعدلات المناخية في معظم أنحاء البلاد بمعدل (1-3) درجات مئوية.

بينما انخفضت درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق لنفس 2018 الشهر بمعدل (1-7) درجات مئوية.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن الرياح خلال شهر مارس كانت شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة تنشط مع تقدم ساعات الليل والصباح الباكر مثيرة للغبار والأتربة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)