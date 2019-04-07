الخرطوم تستيقظ الأحد من دون غالبية صحفها السياسية

احتجبت معظم صحف الخرطوم السياسية صباح اليوم عن الظهور، وذلك بعد يوم احتجاجي حافل انتهى بإعلان اعتصام مفتوح أمام مقر قيادة الجيش.

وعلَّقت صحيفتا الجريدة والوطن، احتجابهما لتعليمات أمنية، بينما لم يصدر تعليق عن الصحف المتوقفة.

وقالت جريدة الجريدة في صفحتها على “فيسبوك” إن “الأمن يمنع طباعة عدد اليوم من صحيفة الجريدة بعد رفضها التعديلات المقترحة والتي تمس مصداقيته”، معلنةً عن توفر العدد إلكترونياً، بينما كتب رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف سراج الدين: “منع صدور صحيفة الوطن في اليوم المشهود.. عزاؤنا أن الوطن العريض يمضي لكتابة صفحات ناصعة من تاريخه بأغلى مداد”.

وتتراوح تقديرات الصحفيين لأسباب الاحتجاب بين صعوبات تتعلق بالوصول إلى المطابع وبين النأي عن إخراج عدد يمكن تصنيفه بأنه معادٍ للمحتجين أو الحكومة.