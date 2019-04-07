المبعوث الأممى باليمن يزور صنعاء اليوم

ويرافق جريفيث خلال زيارته المرتقبة الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسجارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ويأتي ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة العسكرية اليمنية تقدما كبيرا لقوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى حيث شن طيران تحالف دعم الشرعية 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد.
وكانت مليشيا الحوثى استهدفت مقر لجنة إعادة الانتشار عدة مرات؛ في إطار محاولات عرقلة عملها، حيث قصف الحوثيون مقر الفريق الحكومي للجنة مؤخرا، بعد ساعات على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بموجب اتفاق السويد.
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