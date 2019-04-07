قتلى وجرحى فى حادث إطلاق نار بالدنمارك

أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين على الأقل بجروح فى حادث إطلاق نار بشمال العاصمة كوبنهاجن.

ونقلت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر بالشرطة قولها "إنه تم اعتقال 14 شخصا على خلفية إطلاق النار، الذى يعتقد أنه نجم عن صدام بين عصابات إجرامية".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم شرطة العاصمة لاو ثيسن أن المتورطين في إطلاق النار تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما، ويعتقد أن لديهم علاقة بالعصابات.

