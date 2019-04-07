شلل تام بالعاصمة ومؤسسات تطالب موظفيها العودة الي المنازل

تعيش العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاحد شلل كامل مع تعطل حركة المواصلات واغلاق شبه كامل لمعظم الكباري مع تواصل حركة المحتجين في التوجه الى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة عن طريق الارجل للاعتصام بها.

وطلبت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة موظفيها بالرجوع الى منازلهم .

فيما تواصل القوات الامنية الاخرى تعذيذ تواجدها في شارع النيل والاذاعة والتلفزيون وامام مقر جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية.