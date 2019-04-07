أبو قردة: آلية الحوار ستتواصل مع الحركات المسلحة

قال رئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة، إن اجتماع الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني قرر إطلاق المرحلة الثانية من عملية الحوار الوطني، للتواصل مع الممانعين والشباب وحاملي السلاح، مبيناً أن المرحلة تتطلب الانعقاد الدائم للآلية لجمع المبادرات السياسية.

وأشار أبو قردة، المتمرد السابق الذي كان أحد قادة حركة العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة في دارفور قبل أن ينشق عنها ويبرم اتفاق سلام مع الحكومة، إلى أن الانعقاد الدائم لجمع المبادرات المختلفة وترتيبها وتصنيفها والتعامل معها باعتبارها مبادرات تسهم في رسم الخارطة السياسية للبلاد، منوهاً إلى أن الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية، عمر البشير، ضم بجانب اللجنة التنسيقية العليا ولجنة الحوار المجتمعي، نواب رئيس الجمهورية ومساعديه ورئيس مجلس الوزراء، مبينا أن هذا الاجتماع يعبر عن أهمية المرحلة القادمة.