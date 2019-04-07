الاتحاد السوداني يضع الهلال في مأزق

رفضت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، طلب الهلال بتأجيل مباراته المؤجلة والمبرمجة هذا الأسبوع أمام فريق الهلال كادقلي. وكانت لجنة المسابقات، برمجت مباراة الهلال أمام مضيفه الهلال كادقلي، لتلعب يوم 10 أبريل الجاري بمدينة كادقلي جنوب السودان.

لكن الهلال رأى في خطابه استحالة خوض المباراة في التاريخ المقرر، لأنه سوف يعود للخرطوم من تونس فجر يوم 10 أبريل نفسه، بعد فراغه من خوض مباراته أمام مباراته الأحد أمام النجم الساحلي التونسي بالكونفيدرالية.

وأضاف الهلال في خطابه أنه من المستحيل لفريقه أن يعود فجرا ويغادر إلى كادقلي نهار نفس اليوم ويخوض المباراة في العصر، لكن لجنة المسابقات تمسكت ببرمجة المباراة.

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