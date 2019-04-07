رئيس الوزراء يتلقى تنويرا عن مسار أحداث الأمس

تلقى دكتور محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي تنويرا ضافيا عن مسار الأحداث ليلة الأمس وذلك عبر اجتماع ضمه بالسادة أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء والفريق صديق عامر وزير الحكم الاتحادي ومجدي يس وزير المالية وحسن إسماعيل الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال الناطق الرسمي طبقا ل(سونا) إن دكتور إيلا استمع إلى تقارير مفصلة عن مسار الأحداث الأمنية والاقتصادية، مشيدا بالروح التي تعاملت بها أجهزة الدولة المختلفة، مطمئنا المواطنين أن الحياة في الخرطوم وبقية ولايات السودان عادت إلى طبيعتها. كما أثنى على وعي المواطنين الذين فوتوا فرصة جر البلاد إلى ميدان العنف، مطالبا بمزيد من التماسك واليقظة، مؤكدا أن حكومته وأجهزة الدولة لن تتهاون في الحفاظ على مكتسبات المواطن وحقه في الأمان والاستقرار، واصفا سلوك المعارضة بالتحرش بالمؤسسات النظامية مغامرة سيئة ستقف لها أجهزة الدولة بالحزم الذي تسانده تقديرات واحترام الشعب السوداني لهذه المؤسسات.

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