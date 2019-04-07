هيئة علماء السودان : الاحتجاج ليس بالتخريب والاساءة للاخرين

دعت هيئة “علماء السودان” لعدم الإنجراف وراء ما يهدد تماسك الأمة، في وقت شددت على أن يكون التعبير والإحتجاج بالأساليب السلمية وليس بالتخريب والإساءة للآخرين، وناشدة “الهيئة” الشباب المحتجين الإلتزام بـ”منهج الدين الصحيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، مشيرة إلى أن التعبير ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن.

وقال رئيس هيئة علماء السودان البروفسير محمد عثمان صالح طبقا ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن البلاد تمر بظروف حساسة وتواجه إستهدافاً واضحاً من قبل من وصفهم بالأعداء، لافتاً إلى أن الذين يدعون الناس للخروج هم خارج البلاد ولهم أهدافهم من وراء تحريك الشارع، وأضاف “إن كانوا يريدون أن يصلحوا في أوضاع البلاد فإن الإصلاح يكون من الداخل”.