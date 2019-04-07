تزامنا مع الاحتجاجات.. السلطات تُعطل خدمات الاتصالات بالبلاد

وشارك آلاف السودانيين، في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع السودانية ومقر إقامة الرئيس عُمر البشير، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
يذكر أن منظمين يقفون خلف مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت عدة أشهر في السودان دعوا إلى تنظيم مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويقود تجمع المهنيين السودانيين، مظلة للنقابات المهنية المستقلة، الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ديسمبر، بسبب الأسعار المتصاعدة والاقتصاد المتدهور.
وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى الدعوة لرحيل الرئيس عمر البشير بعد ما يقارب ثلاثة عقود في السلطة.
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