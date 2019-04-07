تزامنا مع الاحتجاجات.. السلطات تُعطل خدمات الاتصالات بالبلاد

عملت السلطات في السودان على الحد من خدمات الإنترنت والإتصالات، افي جميع شركات الاتصالات في الخرطوم، في أعقاب الاعتصام الذي تشهده البلاد أمل وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس السوداني عُمر البشير.

وشارك آلاف السودانيين، في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع السودانية ومقر إقامة الرئيس عُمر البشير، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

يذكر أن منظمين يقفون خلف مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت عدة أشهر في السودان دعوا إلى تنظيم مسيرات جديدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ويقود تجمع المهنيين السودانيين، مظلة للنقابات المهنية المستقلة، الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ديسمبر، بسبب الأسعار المتصاعدة والاقتصاد المتدهور.

وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى الدعوة لرحيل الرئيس عمر البشير بعد ما يقارب ثلاثة عقود في السلطة.

