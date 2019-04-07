شلل تام بالخرطوم.. والمتظاهرين يغلقون الكباري



شلل شبه تام يصيب العاصمة السودانية الخرطوم؛ وتوقف دولاب العمل تماما؛ بعد ان أغلق المتظاهرين بالمتاريس الكبيرة معظم الشوارع الرئيسيّة المؤدية الى وسط المدينة؛ ومنعوا دخول السيارات عدا للحالات الطارئة الإصابات والتي تحمل الطعام والماء للمعتصمين. شلل شبه تام يصيب العاصمة السودانية الخرطوم؛ وتوقف دولاب العمل تماما؛ بعد ان أغلق المتظاهرين بالمتاريس الكبيرة معظم الشوارع الرئيسيّة المؤدية الى وسط المدينة؛ ومنعوا دخول السيارات عدا للحالات الطارئة الإصابات والتي تحمل الطعام والماء للمعتصمين. وفِي الأثناء استمر تدفق السيول البشرية الى ساحة الاعتصام للانضمام للالاف في مَحيط قيادة الجيش السوداني بالخرطوم. حركة المواصلات العامة توقفت تماما باغلاق الكباري والجسور؛ واضطر الآلاف المواطنين الى العبور راجلين للدخول والخروج من الخرطوم. ورصد (اخبار الخليج 365) منذ الصباح الباكر وصول عشرات المواكب من الأحياء المجاورة الى مكان الاعتصام.



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