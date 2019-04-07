أخبار ليبيا.. الجنرال "حفتر" يستخدم الطيران في معركة طرابلس

أفاد مراسل قناة "روسيا اليوم"، أن سلاح الجو التابع لما يعرف بــ "الجيش الوطني الليبي"، التابع للجنرال خليفة حفتر أعلن مشاركته في العمليات العسكرية في طرابلس.

ودارت مواجهات مسلحة عنيفة صباح اليوم بين قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق على أطراف العاصمة طرابلس.

ووفق مراسل وكالة "الأناضول"، فإن المواجهات المسلحة سمع صداها في الجهة الجنوبية لطرابلس وللمرة الأولى سمع صداها أيضا وسط العاصمة.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من وصول كتائب مسلحة موالية لحكومة الوفاق من مدينة مصراتة (شرق طرابلس) للعاصمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن المواجهات المسلحة تجري في محيط مطار طرابلس الدولي القديم الذي تسيطر عليه قوات حفتر، وفق مصادر عسكرية.

في السياق ذاته، قال الناطق باسم إدارة الجرحى والطب الميداني(يتبع لحكومة الوفاق) مالك مرسيط لقناة ليبيا الاحرار(خاصة) بأن حصيلة اشتباكات امس بلغت 7 قتلى بينهم مدني و55 جريحًا.

ودارات السبت اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر وقوات الوفاق على أطراف العاصمة حيث تمكنت قوات تابعة للوفاق من استعادة بعض الاماكن التي فقدتها الجمعة.

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وقصفت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، السبت، معسكرًا تتمركز فيه قوات تابعة لقائد قوات الشرق خليفة حفتر، في مدينة “مزدة” جنوب طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة)، عن مصادر عسكرية (لم تسمها) بأن طيران يتبع لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليًا)، شن ضربات جوية على معسكر تتمركز به قوات تابعة لحفتر في مزدة جنوبي مدينة غريان.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الطائرة الحربية قصفت تمركزات لمسلحين يتبعون لحفتر أيضًا، في منطقة “سوق الخميس” جنوب طرابلس.

والخميس، أطلق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق .