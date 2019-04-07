الجيش الأفغانى يقتحم مقر قيادة طالبان فى مقاطعة فارياب

أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الأحد، أنه اقتحم مقر طالبان فى مقاطعة فارياب شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان صادر عن فيلق 209 شاهين قوله "إن مقاتلى طالبان غادروا مقارهم قبل وصول القوات، موضحا أن بعض أجهزة الاتصال والمتفجرات تم تدمريها خلال العملية".

ولم يعلق المتشددون المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على التقرير حتى الآن.