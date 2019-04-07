زيدان يفاجئ محمد صلاح في ريال مدريد.. ماذا حدث؟

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز يجهز العديد من الصفقات النارية لريال مدريد لتلبية مطالب الفرنسي زين الدين زيدان للعودة للمنافسة على الألقاب بعد موسم مخيب للآمال.
ويسعي ريال مدريد لضم الثنائي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي بجانب التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وهما الثنائي المرشح بقوة للانضمام للريال كأولوية في التعاقدات.
واشار الموقع إلى أن ريال مدريد في خطوة مفاجئة وضع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن القائمة المرشحة للانضمام للفريق في الصيف المقبل على الرغم من عدم تحقيقه لنفس نجاحات الموسم الماضي.
واضافت التقارير، أنه في حالة فشل التعاقد مع محمد صلاح ستكون الخطة البديلة هي التعاقد مع زميله في الفريق ساديو ماني المتألق بالموسم الحالي مع ليفربول.
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