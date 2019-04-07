استقبل العاهل الأردني، سيرغي لافروف، اليوم الأحد في قصر الحسينية، ويشار أنه قبل بدء الاجتماع، استقبل المشاركون بعضهم بحرارة وعناق.
وقال وزير الخارجية الروسي في بداية الاجتماع: "شكرا جزيلا على هذا الاجتماع، إن الرئيس (بوتين) يرسل لك أطيب تمنياته، وهو يقدر كثيرا العلاقات (بين البلدين)، وموقفكم السياسي".
ووصل وزير الخارجية الروسي إلى عمان، اليوم الأحد، ضمن جولة في الشرق الأوسط ضمنها زيارة إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، سامح شكري.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى ملك الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.