ابراهومة: أنا باقٍ مع هلال التبلدي

ذكر الكابتن إبراهيم حسين (إبراهومة) بأن أمر استقالته متروك لأهل شمال كردفان وهو واحد منهم بكل تأكيد، وشدد بأنه باقٍ ومستمر مع فريقه هلال التبلدي حتى يرد الدين الذي هو على أعناقه لأهل ولاية شمال كردفان بعد أن احتضنوه ووجد منهم كل المحبة والتقدير والاحترام، بل وقدموه على مستوى الدوري الممتاز والتنافس الأفريقي خير تقديم وذلك بفضل وقفتهم المشرفة والقوية مع شخصي، وأنا أعتبر نفسي ابن من أبناء الولاية، لذلك سأواصل ما بدأته من عمل برفقة فريقي حتى يعود كسابق عهده بين الكبار ومن ثم العودة للمحافل الأفريقية.

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وأضاف إبراهومة سنبدأ الإعداد غداً الأحد، بعون الله وتوفيقه حتى يتم تجهيز الفريق لقادم الاستحقاقات من دوري النخبة وكأس السودان واختتم إبراهومة حديثه حسب صحيفة قوون وقال إن كانت هنالك كلمات شكر وتقدير ومحبة واحترام فيجب أن تكون لكافة الأهل بولاية شمال كردفان داخل وخارج البلاد وكذلك لأبناء الولاية المقيمين بولاية الخرطوم والذين كانوا خير سند وعضد لمشواره مع الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)