أفريقيا الوسطى تدفع بعرض رسمي للزلفاني لتدريب منتخبها

كشف المدير الفني للمريخ السوداني يامن الزلفاني عن تلقيه عرضاً جديداً للتدريب في قارة أفريقيا، في أحدث تطور يحيط بمستقبل المدرب الشاب مع ناديه السوداني، الذي يسعى جاهداً لتجديد التعاقد معه.

وقال الزلفاني في تصريحات حسب صحيفة الصدى مساء أمس السبت: “أتحدث بصدق وأؤكد أن أمامي أكثر من عرض لتولي المهمة الفنية، وآخر عرض تلقيته من جمهورية أفريقيا الوسطى”.

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واستدرك المدرب التونسي: “لكن تبقى الأولوية للمريخ، في تجديد عقدي والاستمرار معه، ولم يفاوضني النادي رسمياً في هذا الأمر لكن مسؤولين وقياديين فيه تحدثوا معي وأكدوا لي رغبتهم في استمراري”.

يذكر أن يامن الزلفاني، تلقى عروضاً من أندية دول شمال أفريقيا، كالجزائر وتونس، وعروض أخرى من عدة أندية بدول الخليج العربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)