التاريخ: 07-أبريل-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة وعد السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال اللاعبين بحوافز دولارية غير مسبوقة في حال الخروج بنتيجة إيجابية أمام النجم الساحلي اليوم، وأكد أن الحوافز سيصرف للاعبين بعد المباراة مباشرة، والتحفيز سيكون أكبر في حال الوصول لنصف النهائي حسب صحيفة قوون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يحفز اللاعبين بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.