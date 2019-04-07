المسابقات تبحث عن حل لأزمة مباراة كادوقلي والهلال

وجدت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، نفسها في مواجهة مشكلة جديدة، تتعلق بواحدة من المباريات المؤجلة للهلال، وذلك في يوم عودة الفريق من تونس، وستعود بعثة الهلال فجر يوم 9 أبريل الجاري من تونس، بعد الفراغ من مباراة النجم الساحلي، ضمن الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتعين على الهلال أن يسافر في نفس يوم وصوله الخرطوم من تونس إلى مدينة كادوقلي، لخوض مباراة الهلال كادوقلي، الأمر الذي أربك لجنة المسابقات، والتي كانت أصلاً قد برمجت المباراة في ذات التاريخ، وطلبت لجنة المسابقات من نادي الهلال الحصول على تذكرة عودة الفريق من تونس، للتأكد من صحة تاريخ عودة الفريق من تونس فجر يوم 9 أبريل الجاري، من أجل حل المشكلة.

Advertisements

وكانت لجنة المسابقات حسب صحيفة قوون، قد حدد يوم العاشر من أبريل موعداً لنزال الهلال وأسود الجبال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)