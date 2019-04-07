وأدى فوز فيلكس تشيسيكيدى فى 30 ديسمبر إلى أول انتقال للسلطة عبر صناديق الاقتراع فى الكونغو الديمقراطية رغم ما شاب الانتخابات من اتهامات بالتزوير.
وسيكون تأمين الوضع الأمنى الهش فى البلاد أحد أهم مهام تشيسيكيدى الذى لم يحقق بعد آخر فصل من فصول الانتقال، وهو تشكيل الحكومة.
وقالت زروقى فى مقابلة أمس السبت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى غرب فرنسا "شعب الكونغو يتوقع ذلك ويجب ألا نحبطه...هذا الانتظار يجب ألا يستمر طويلا وأمور سيئة للغاية ستحدث ما لم تتحقق أمور جيدة".
وتابعت أنه فى بعض الأقاليم فى الكونغو الديمقراطية، قررت جماعات مسلحة إلقاء أسلحتها مشيرة إلى كاساى فى وسط البلاد وإيتورى فى الشرق وحتى بعض الأجزاء فى كيفو الإقليم الشرقى الأكثر تأثرا بالعنف.
وقالت فى دينار حيث وجهت لها الدعوة للحديث عن العنف الجنسى كأحد أسلحة الحرب "إنها خطوة مهمة جدا يجب أن يتم انتهازها".
وأشادت الدبلوماسية الجزائرية بموقف كينشاسا فيما يتعلق بالمتمردين الأجانب الذين يسعون للاحتماء في الكونجو وسط ظهور العداوات من جديد بين الدولتين الأفريقيتين المجاورتين أوغندا ورواندا.
وقالت مستشهدة بترحيل عدد من المتمردين الروانديين "أبدت الحكومة الكونجولية بوضوح أنها لا توافق على أن تكون قاعدة خلفية تستخدم لزعزعة استقرار جيرانها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالكونغو تطالب بانتقال سريع للسلطة لتجنب العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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