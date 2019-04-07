وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فى تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم خلال الشهر الماضى، إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال فى معتقل "عوفر"، منهم 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، وطفل واحد تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازته تصريحا، وواحد بعد استدعائه.
ومن بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، تم تسجيل أسير قاصر اعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية والتنكيل بهم أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم فى مراكز التوقيف الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة، ان عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر بلغ 19 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوما إلى 12 شهرا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإدارى، علما بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حاليا فى المعتقل 114 طفلا.
ولفتت الهيئة الى أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائما لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم فى سجون الاحتلال، فهى لا تكتفى بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.
وفى ذات السياق، رصدت الهيئة أيضا شكاوى الأسرى الأشبال القابعين فى قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التى جرى تركيبها مؤخرا حول قسمهم، والتى تصدر اشعاعات قوية لها تأثير عال تهدد حياتهم بالخطر وتسبب لهم صداعا مزمنا وأوجاعا حادة فى الرأس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين.. غرامات 37 ألف شيكل ضد الأسرى الأشبال بسجن إسرائيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.