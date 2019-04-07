اتفاق عراقي إيراني ضخم في تطوير حقول نفط مشتركة بين البلدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وزير النفط الإيراني: إيران والعراق يتفقان تطوير حقلين نفط على الحدود المشتركة.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس السبت، إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين.

وقال روحاني إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي “خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا”.

وبدوره قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي “نريد للعلاقات المتطورة والمتقدمة بين العراق وإيران أن تكون قدوة لعلاقات متطورة بين دول المنطقة والعراق، يريد توسيع علاقاته مع الكويت والأردن والسعودية وتركيا، وسوريا ومصر وقطر وغيرها”.

وووصل رئيس الوزراء العراقي طهران يوم أمس السبت، على رأس وفد وزاري كبير، يصاحبه عدد من رجال الأعمال العراقيين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الثانية له خارج العراق، منذ توليه منصبه.