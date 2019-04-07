وكالة الطاقة الذرية توجه طلبا عاجلا إلى السعودية بشأن برنامجها النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن “المنظمة طلبت من السعودية تقديم ضمانات حول أول مفاعل نووي يقام في المملكة”، مشيرا إلى أن “هذا المشروع لم يكن سرا”.

وقال أمانو، في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن “الوكالة الدولية تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة”، وذلك وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأكد أن “مشروع المفاعل السعودي ليس سريا وأن المملكة أبلغت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، خططها في هذا المجال منذ العام 2014″، معتبرا أن “الاتفاق الذي وقعته السعودية سابقا يتضمن شروطا أضعف لإجراء بحوث نووية حيث تم تصميمه للدول التي تملك كميات قليلة للغاية من المواد النووية، وذلك قبل أن تبدأ المملكة باستيراد كميات كبيرة من هذه المواد”.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “اقترحنا على السعودية فسخه واستبداله باتفاق الضمانات الشامل، وهي لم ترفض ولم توافق، وتفكر بالأمر حاليا. نحن بالانتظار”، وأكد أن المملكة “في الوقت الحالي لا تمتلك المواد. لذا، لا يوجد انتهاك”.

وأفاد أمانو أن “السعودية قد تستورد مواد نووية بحلول نهاية العام”، رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.