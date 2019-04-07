شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سيكون السوداني سوار الذهب والتونسي عصام الشوالي معلقين على مباراه النجم الساحلي والهلال اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء على قناة بينسبورت 1، وفي مباراه العودة أوكلت قناة بين سبورت التعليق على مباراة الهلال والنجم في أم درمان على المعلق التونسي رؤوف حليف برفقه السوداني سوار الذهب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (bein sport) تكشف عن معلقي مباريات الهلال والنجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.