بيع رسائل غرامية من نابليون لزوجته في مزاد بنصف مليون يورو…!(هذا هو محتواها)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تم بيع 3 رسائل غرامية، كتبها القائد الفرنسي الراحل، نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين عامي 1796 و1804، بقيمة نصف مليون يورو، وذلك في مزاد أقيم أول أمس الخميس.

وبيعت الرسائل مقابل 513500 يورو، خلال مزاد في باريس، وفق ما أعلنت دار “درويو”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وكتب بونابرت لجوزيفين في إحدى الرسائل، التي أرسلها إليها خلال القرن الـ18 من نيسان/أبريل 1796 خلال الحملة الإيطالية: “لم أتسلم أي مكتوب منك يا صديقتي، هل يا ترى أنت كثيرة الانشغال لدرجة أنك نسيتي زوجك الغارق في المتاعب والمشاق والذي لا يفكر سوى فيك؟… أنا منعزل وقد نسيتني ومنذ 8 أيام أنا أمتطي الخيل بلا نوم ولا راحة ولا ليل”.

كما بيعت خلال هذا المزاد، رسالة مؤثرة كتبها الصحفي المناصر للثورة الفرنسية، كاميل ديمولان (1760-1794)، للدفاع عن نفسه خلال المحاكمة التي أفضت إلى إعدامه، في مقابل 24700 يورو.

كما شهد المزاد بيع آلة تشفير من نوع “إنيغما” التي هي من رموز الحرب العالمية الثانية، في مقابل 48100 يورو.