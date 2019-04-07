بدء التحضير للموسم الشتوي بولاية نهر النيل

الخليج 365 : أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بنهرالنيل الحسن عمر، أن وزارته أكملت اعتماد التقاوي لزراعة 92 ألف فدان من محصول القمح. وطالب الوزير كل المشروعات الزراعية الخاصة والحكومية بتسليم خطة زراعة الموسم الشتوي لإجازتها من قبل الوزارة قاطعاً بأنه لن يتم اعتماد أي خطة بعد تاريخ 30 أبريل،

وأعلن عن اتفاق بين وزارته والشركات والمنتجين اعتماد نهاية سبتمبر آخر يوم لسحب التقاوي، مشيرا إلى أن وزارته ستبدأ التأهيل اعتبارا من شهر مايو عبر صندوق نقل التقانة والشركات المعتمدة وبدء التحضير مطلع سبتمبر حتى تتمكن الوزارة من توفير جميع مدخلات الإنتاج قبل وقت كاف من عمليات الزراعة.

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