ارتفاع كبير في أسعارالعصائر المصنعة بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال صاحب محل سلع استهلاكية بسوق بحري عوض احمد لـ(السوداني): إن هناك استقرارا في الألبان، مبينا أن جميع العصائر قفزت أسعارها ومن ضمنها عصير دريم والباشا عبوة (300) غرام قفز لنحو (40) جنيها بدلا عن (30) جنيها للكيس.

وقال إن مشكلة السيولة والكاش انعكست على الأسعار، لافتين لاستقرار سعر لبن كابو عبوة كيلوغرامين وربع في نحو (700) جنيه، أما عبوة (200) غرام من الشركة فقفز إلى (100) جنيه وسعر السوق (110) جنيهات، كاشفا عن ندرة اللبن بالسوق نتيجة ضعف حركة الشراء بعد صدور قرار بحظر تخزين العملة، وقال إن سعر كرتونة اللبن من الشركة كانت في السابق بـ(1,500) جنيه بسعر الكاش والشيك (1800) جنيه حاليا الكرتونة قفزت لسعر (1,950) كاش وشيك، ولفت لعدم بدء الشراء لموسم رمضان حاليا بالأسواق مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفا أن هناك استقرارا في شاي الغزالتين عبوة (450) غراما بسعر (140) جنيها، فيما استقر دقيق سيقا بسعر الجملة في (444) جنيها بدلا عن (440) جنيها للباكت من الشركة وسعر السوق (450) جنيها، أما سعر القطاعي (500) جنيه للباكت، ووصف حركة البيع بالضعيفة.