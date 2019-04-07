زيادة في اسعار السكر والزيوت والأرز والعدس بالخرطوم

الخليج 365 :

تشهد بعض أصناف السلع زيادة في الأسعار منها السكر والعدس والأرز والزيوت عزاه التجار لانتعاش حركة البيع. ولاحظت (السوداني) ضعف كميات السلع المعروضة ببعض المحلات التجارية.

وقال تاجر سلع بالجملة بالسوق العربي لـ(السوداني) أمس، إن هناك زيادة في أسعار السكر وقفزت عبوة (50) كيلوغراما إلى (1,850) جنيها بدلا عن (1,800) جنيه بالإضافة إلى زيادة في العدس والأرز، وقفز سعر كيلو العدس إلى (80) بدلا عن (75) جنيها، أما الأرز فقفز إلى (70) جنيها بدلا عن (60) جنيها، عازيا الزيادة لانعدام الكاش وزيادة الطلب على السلعة، واصفا حركة البيع بالضعيفة، واصفا حركة الشراء عبر البطاقة الإلكترونية بأنه أكثر من الكاش.

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وأضاف تاجر بالخرطوم محمد إبراهيم، أن هناك زيادة في أسعار الزيوت البيضاء، وتوقع زيادة جديدة فيها لدخول رمضان وشح في الكمية بالأسواق، واصفا حركة البيع بالضعيفة، مبينا أن سعر زيت يارا عبوة (9) أرطال قفزت إلى (456) جنيها وسعر السوق (470) جنيها، أما زيت الفول عبوة (36) لترا بسعر (1,550) جنيها.

وقال تاجر سلع ببحري – فضل حجب اسمه – إن هناك سلعا تشهد استقرارا في الأسعار، وقال: حاليا الأسواق تشهد ركودا وزيادة في أسعار الزيوت وتوقع حدوث زيادة وشح في سلعة الزيوت خلال الأيام المقبلة لزيادة الطلب لشهر رمضان، مبينا أن عبوة لتر واحد من زيت يارا (235) جنيها، أما سعر السكر عبوة (10) كيلوغرامات فقفز إلى (350-320) جنيها بدلا عن (300) جنيه، نافيا معرفة أسباب زيادة أسعار الزيوت.