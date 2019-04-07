البنك الفرنسي يوزع 20 مليون جنيه أرباح للمساهمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفع حجم إجمالي الموجودات من 4.8 إلى 9.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 99%، والودائع تحت الطلب والاستثمارية للبنك من 3.8 إلى 7.9 مليار جنيه بنسبة 110%، ثم حجم التمويل الممنوح لـ3.7 مليار جنيه، بجانب ارتفاع العائد على السهم من 0.19 إلى 1.11 بمعدل زيادة 484%، إضافة إلى ارتفاع صافي العائد على رأس المال من 12.3% إلى 74% بنسبة بلغت 502%.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، طه البشير، أمس، في الاجتماع السنوي للبنك، أن هذه النسب المحققة، تعد الأفضل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوداني والجهاز المصرفي خاصة، مبينا أن عملية المتابعة جعلت نسبة التعثر أقل من 1% بنهاية العام الماضي، وصار من أفضل البنوك بالسودان في هذا الجانب، وأضاف: رغم المشكلات الاقتصادية تم وضع موازنة للعام الجاري استهدفت احتياجات السوق المصرفي عموماً وعملاء البنك خاصة، وذلك حتى يتمكن من تلبية وتحقيق متطلبات الخدمات المصرفية المتنوعة، لا سيما في بعض المنتجات الجديدة مثل تطبيقات الهاتف الجوال والإنترنت، مشيرا إلى أن البنك حصل على تصنيف (مرضي) حيث تحسن الأداء في جميع نسب الملاءة المالية، بسبب كفاية رأس المال وجودة الأصول والإيرادات والسيولة.

يشار إلى أن الجمعية العمومية، أجازت تقارير المراجع الخارجي للمراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية، وهيئة الرقابة الشرعية عن أداء معاملات البنك، وتقير المستشار القانوني، مع إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بمبلع 20 مليون جنيه، وانتخاب مجلس الإدارة الجديد.