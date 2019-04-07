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آلية جديدة لتوزيع السكر خلال شهر رمضان الفضيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن ضوابط جديدة لتوزيع السكر خلال الأسبوع الجاري، وأعلنت عن إنشاء ثلاثة مجمعات صناعية بالولايات.

وكشف وكيل وزارة الصناعة، عبد الرحمن عجب في تصريح لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) اليوم السبت، عن ضوابط وضعتها الوزارة عبر آلية توزيع السكر لتوزيع السلعة على المؤسسات والتعاونيات والولايات، وقال إنه سيتم الإعلان عن آلية العمل خلال رمضان المعظم.

وفي سياق آخر، كشف وكيل الصناعة عن اتفاق مبدئي مع مصرف التنمية الصناعية لتقديم دراسات جدوى للصناعات الصغيرة الممولة من البنك ووزارة المالية، وأعلن عن إنشاء مجمع لصناعة الأجبان بولاية شمال كردفان، ومجمع للصناعات الجلدية بجنوب دارفور، بجانب مجمع لتجهيز وصناعة الأسماك بالنيل الأبيض.

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