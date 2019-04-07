قناة الجزيرة: جهاز الامن السوداني يفرج عن طاقم مكتبنا في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفرج جهاز الأمن السوداني عن عدد من المراسلين والمنتجين في مكتب الجزيرة بالخرطوم، بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وكان الأمن السوداني قد اقتحم في وقت سابق مكتب الجزيرة، واعتقل كلا من الزملاء: الطاهر المرضي وإسماعيل آدم ومجدي الصادق وأحمد ياسين وأحمد البصيلي.

وذكر مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي أن الأمن أخذ عددا من الكاميرات والهواتف، واعتقل ابتداء كل العاملين في المكتب في ثلاث سيارات مكشوفة، ثم اكتفوا باقتياد خمسة زملاء إلى جهة مجهولة.

وأكد أنهم تعرضوا لضرب مبرح وللإهانة بعبارات مهينة وبذيئة، وعندما ذهب يسأل عنهم في مقر الأمن وعن سبب اعتقالهم، لم تذكر له السلطات أسباب الاعتقال.

وقال الكباشي إن الزملاء المعتقلين وصفوا بالخونة والعملاء، واتهموا بأنهم يعملون ضد مصلحة الوطن.

وأدان رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين اقتحام الأمن السوداني لمكتب الجزيرة واعتقال وضرب العاملين فيه.

وسبق للأمن السوداني أن أبلغ مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم في يناير/كانون الثاني الماضي بسحب رخصتي عمل الزميلين أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد المراسلين في المكتب، وبسحب ترخيص الزميل المصور بقناة “الجزيرة مباشر” بدوي بشير.