سرقة مخازن شركة (زين) للاتصالات

تمكن مجهولون من السطو على مخازن الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) وسرقة نحو (31) كيبل نحاسي قدرت قيمتها المالية بنحو مليون وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، ونقلت مصادر مطلعة حسب صحيفة الإنتباهة، أن بلاغاً تقدم به الشاكي بموجب تفويض من الشركة السودانية للهاتف السيار (زين)، أفاد في شكواه بأن مجهولاً نفذ سطواً وتمكن من سرقة (31) كيبلاً نحاسياً من موقع الشركة من داخل المخازن بحي مايو الصناعات جنوب الخرطوم.

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وأوضح الشاكي أن قيمة المسروقات تقدر بحوالي (1.350.000) جنيه، وذلك بشاحنات المصانع، وفور تدوين البلاغ شرعت الشرطة في التحقيق والتحري، حيث تم استجواب الشاكي نفسه الذي أفاد في محضر التحريات بأنه كان خارج السودان في مهمة عمل بحكم وظيفته بالشركة، لافتاً إلى أنه يشغل منصب مسؤول الصادر والوارد والإمداد بالشركة، وأضاف أنه بتاريخ 28 مارس الماضي تم إخطاره من قبل بعض منسوبي الشركة بأن (31) كيبل نحاس قد اختفت من داخل المخازن من موقع الشركة.

وفي ذات السياق قامت الشرطة بالتحري مع بقية الموظفين وتم أخذ أقوال موظف الاستلام الذي أفاد بأن الكيبلات تم نقلها وإدخالها للمخزن في شهر يوليو من العام الماضي، وذكر في أقواله بمحضر تحريات الشركة أنه مسؤول باستلامها بالعدد فقط وغير مسؤول عما بداخلها، وفي ذاتا الصدد تم استجواب المشرف على خدمة الاستلام بالمخزن والموظفين والمسؤولين بالاستلام والمشرف على اذونات الخروج بتاريخ السرقة، كما تمت زيارة مسرح الحادث بواسطة فرق مسرح الحادث والأدلة الجنائية، ومن خلال المعاينة اتضح أنه لا يوجد كسر أو ثقب أو أية علامة اعتداء على إقفال المخزن، مما يشير إلى أن المتهم استخدم مفتاحاً للخول للمخزن، وفي ذات الوقت تم تشكيل فريق للبحث والقبض على الجناة، وتم تدوين بلاغ بالواقعة، وما زالت الشرطة توالي تحرياتها للتوصل للمتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)