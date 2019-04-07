ضوابط لتوزيع السكر على التعاونيات والولايات

التاريخ: 07-أبريل-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن وضع ضوابط لتوزيع السكر خلال الأسبوع الجاري، في وقت أعلنت فيه عن إنشاء ثلاثة مجمعات صناعية بالولايات. Advertisements وقال وكيل وزارة الصناعة عبد الرحمن عجب الفيا حسب صحيفة الإنتباهة، إن الوزارة وعبر آلية توزيع السكر ستقوم بوضع ضوابط لتوزيع السلعة على المؤسسات والتعاونيات والولايات مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية العمل خلال رمضان المعظم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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