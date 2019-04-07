صبي يدفع حياته ثمناً لمكان متقدم في صف الرغيف

التاريخ: 07-أبريل-2019
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لقى صبي مصرعه على يد أخر في مشاجرة وقعت بينهما بسبب نزاع على مكان في صف الرغيف وذلك بمنطقة كبوشية جنوب شندي بولاية نهر النيل .
وكشف مصدر أن الضحية والمتهم كانا متواجدين في صف أمام أحد المخابز، وفي أثناء انتظار الطرفين للخبز دب نقاش بين الطرفين بسبب أخذ الضحية مكان المتهم المتقدم على إثر ذلك قام المتهم بسحب عصا وهوى بها على رأس الضحية فأرداه قتيلاً .
وفور وقوع الحادث وبحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءاتها القانونية وأحالت الجثة الى المشرحة وتوقيف المتهم رهن التحقيق .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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