كلب يبلغ سعره 3 آلاف دولار يثير الرعب بشارع النيل !

أثار كلب من فصيلة كين كورسو الإيطالية الرعب في شارع النيل بعد ظهوره بصحبة مدربه الشاب أنور علاء الدين الذي بدأ العمل في تدريب الكلاب بمختلف السلالات منذ عشر سنوات .
وكشف أنور عن طبيعة تلك الكلاب وتركيبتها النفسية التي تميل إلى القتل لافتاً إلى أنها تستخدم في الحراسة والصيد ، لافتاً إلى حرصه الشديد على الخروج بالكلب موني في رحلة ترفيهية يومياً حفاظاً على نفسياته قائلاً إن سعر الكلب عمر ثلاث سنوات ويبلغ سعره ثلاث آلاف دولار ومرغوب لبعض الأسر وأصحاب المصانع والشركات وأنه يحمل جواز سفر يتيح له السفر إلى كل البلاد .
وعن طبيعة طعامه قال أنور بحسب صحيفة السوداني إن كوني يأكل وجبة واحدة في اليوم وهي عبارة عن لحمة رأس بالأرز ويميل أحياناً إلى تنويع الوجبة خاتماً حديثه بأن كوني يحتاج إلى درجة برودة علية لذا فضل تركيب مكيفات أسبلت داخل الحظيرة التي يعيش داخلها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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