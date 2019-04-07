وصول دفعة جديدة من النقود المخصصة للحصاد

وصلت دفعت ثانية من النقود المخصصة لحصاد محصول القمح بولاية الجزيرة، ووصل المبلغ (315) مليون جنيه لصرفها للمزارعين الذين سلموا الفائض من القمح للبنك الزراعي وفروعه الى نهاية شهر مارس المنصرم . وأكد وبحسب صحيفة مصادر، مسؤول توال انسياب السيولة حسب كميات القمح المسلمة من الفائض وأشار الى أن الدفعة الأولى بلغت (200) مليون جنيه سلمت للمزارعين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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