وفاة مواطن باحتجاجات أم درمان

التاريخ: 07-أبريل-2019
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قال الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم أن مضابط الشرطة سجلت أمس بلاغات بوفاة أحد المواطنين خلال احتجاجات بشارع الأربعين في أم درمان إلى جانب بلاغات أخرى بإصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة فيما لم تسجل مضابط الشرطة أية خسائر في الممتلكات.
وأضاف في تصريح حسب صحيفة الإنتباهة “تعاملت الشرطة وفقاً للقانون مع عدد من التجمعات الغير مشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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