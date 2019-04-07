وزير الإعلام ينفي إعلان عطلة خلال الأسبوع الجاري

التاريخ: 07-أبريل-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة نفى مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، شائعة إعلان مجلس الوزراء عن عطلة خلال الأسبوع الحالي، وأكد استمرار دوام دولاب العمل بشكله المعتاد حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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