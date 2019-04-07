وزير الإعلام: الدم السوداني أغلى ما يجب أن نحافظ عليه

أكد وزير الإعلام والاتصالات ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حسن إسماعيل ، في تصريح صحفي ، أنه رغم التعبئة العالية والشحن الكبير الذي قامت به المعارضة ، مستغلة رمزية ذكرى 6 أبريل ، إلا أن منهج الأجهزة الحكومية وجد ارتياحاً واحتراماً من قبل المواطنين ، مؤكداً أن الدم السوداني هو أغلى ما يجب أن نحافظ عليه ، داعياً الأطراف السياسية الأخري إلى العمل على ذلك ، وتقليل حدة الاستقطاب .

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وشدد إسماعيل بحسب صحيفة السوداني على تمسك الحكومة بنهج الحوار ولا سبيل لمنهج غيره ، ونفى الأخبار المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي عن أعتصامات واقتحام لبيت الضيافة ، وعد ذلك من باب الإثارة والتعبئة لا غير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)