متظاهرون يطردون مبارك الفاضل من أمام القيادة

التاريخ: 07-أبريل-2019
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لبى عدد من المتظاهرين امس دعوة أطلقها تجمع المهنيين لتسيير موكب احتجاجي تزامناً من ذكرى انتفاضة 6 أبريل ، واستطاع المتظاهرون الوصول إلى شارع القيادة العامة ، فيما سمحت القوات المسلحة للمتظاهرين بالوجود السلمي في حرم القيادة العامة ، الأمر الذي قابله المتظاهرون باستحسان تجاه القوات المسلحة ، في الوقت الذي تعرض فيه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل لاعتداء وطرد من أمام القيادة العامة من قبل المحتجين ووصفوه بالاستغلالي .
وفي السياق أشاد وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن إسماعيل ، على الروح الوطنية التي تعاملت بها القوات النظامية المختلفة مع المتظاهرين .
ونفى وزير الإعلام والاتصالات بحسب صحيفة الصيحة كثيراً من الأخبار المنتشرة في وسائل التواصل عن اعتصامات واقتحام لبيت الضيافة ، وعد ذلك من باب الإثارة والتعبئة لا غير .
واستنكر المتظاهرون وجود مبارك الفاضل وسطهم ووصفوه بالاستغلالي الذي يريد سرقة جهودهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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