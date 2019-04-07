الحكومة تؤكد التمسك بالحوار وتدعو لتقليل حدة الاستقطاب

قال الناطق الرسمى باسم الحكومة، حسن اسماعيل، إنه رغم التعبئة العالية والشحن الكبير الذي قامت به المعارضة مستغلة رمزية ذكرى ٦ أبريل، إلا أن منهج الأجهزة الحكومية وجد “ارتياحاً واحتراماً” حسب قوله من قبل المواطنين، مؤكداً أن الدم السوداني هو أغلى ما يجب المحافظة عليه، داعياً الأطراف السياسية الأخرى إلى العمل على ذلك، وتقليل حدة الاستقطاب.

Advertisements

وأكد وزير الإعلام حسب شبكة الشروق أمس، تمسك الحكومة بنهج الحوار ولا سبيل لمنهج غيره، بينما نفى الوزير اقتحام بيت الضيافة، وعدّ ذلك من باب الإثارة والتعبئة لا غير، وأثنى على الروح الوطنية التي تعاملت بها القوات النظامية المختلفة مع المتظاهرين الذين تجمعوا قبالة القيادة العامة بالخرطوم أمس السبت.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)