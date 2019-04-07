“الوطني”: البشير قائد لا يهرب والجيش تعامل بوطنية

نفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني عبد السخي عباس، ما أثير حول مغادرة رئيس الجمهورية عمر البشير عمر البشير البلاد على خلفية اعتصام مئات الآلاف من المتظاهرين أمس أمام مباني القيادة العامة للجيش، وقال: “الرئيس لم يهرب وموجود وبرفقة أسرته داخل منزله ببيت الضيافة”، وأردف: “الرئيس قائد لا يهرب”.

ونفى عباس في تصريح لـ(الجريدة) أمس، ما أثير حول أن القوات المسلحة ستصدر بياناً بشأن التطورات الأخيرة، وأضاف: “مافي بيان ولا يحزنون، وسنواصل مشروع الحوار”، وفي تعليقه على مواكب “مليونية 6 أبريل” قال: “رغم كامل احترامنا للجماهير التي جاءت للقيادة العامة واحترامنا للقوات المسلحة التي

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تعاملت مع المتظاهرين بوطنية واحترام للشعب، ومنعت الشرطة من فضهم بالقوة؛ الأمور ستعود لنصابها والأوضاع ستسير نحو الأفضل”، واعتبر أن القوات المسلحة رمز للسيادة الوطنية، واستدرك قائلاً: “لكن المتظاهرين تاني ما يقولوا تسقط حكومة العسكر.. لأنها أثبتت بموقفها مع المتظاهرين أن العسكر

محترمين، والقائد الأعلى الذي أصدر تلك التعليمات رجل محترم”، وأثنى السخي على موقف القوات المسلحة التي قال إنها “قامت بتوزيع العصائر والمياه على المتظاهرين”، وأضاف (وهللوا وكبروا معاهم)، وفي رده على سؤال حول موقف المؤتمر الوطني بشأن الموكب أكتفى بقوله: (الوطني يشيد بالسلوك المحترم والمسؤول من القوات المسلحة).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)