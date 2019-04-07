إبراهيم الشيخ: مليونية 6 أبريل حاسمة وفاقت أكتوبر وأبريل

التاريخ: 07-أبريل-2019
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وصف الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، ابراهيم الشيخ، مليونية 6 أبريل بالحاسمة، واعتبر انها أوصلت رسالة قوية للنظام، وتوقع في الوقت ذاته أن يقاوم النظام، وقال في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) إن الحشود التي شاركت في المليونية فاقت المشاركين في ثورتي أكتوبر وأبريل؟.
من جهته قال المحلل السياسي بروفسيور حسن مكي، إن الدولة في حالة شلل تام لأنها لم تنبت كلمة واحدة منها، ولفت الى أن حالة الشلل التي دخلت فيها الدولة جعلت الأجواء مهيئة للإشاعات، وأضاف لـ(الجريدة): “فهناك من يقولون إن الجيش استلم السلطة”، ولم يستبعد ذلك، وأردف: “هذا وارد لأن الجيش
من الشعب لأنه انتظر أربعة أشهر كاملة لتقديم حلول مقبولة أو محاولات للحل ولم يكن هناك ما يدل على رشد أو رؤية للاقتراب من القضية الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية”، وشدد مكي على عدم وجود أي مجال سوى قيام حكومة انتقالية لإدارة عملية نقل السلطة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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