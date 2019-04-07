استجابة لدعوة مواكب (6) أبريل مئات الآلاف يحتلون محيط القيادة العامة للجيش

التاريخ: 07-أبريل-2019
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شهدت الخرطوم يوم أمس السادس من أبريل احتشاد مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بسقوط النظام الحاكم حول مباني القيادة العامة للقوات المسلحة
والطرق المحيطة بها، وذلك بعد فشل قوات الشرطة والأمن في منع مواكب المتظاهرين من الوصول إلى مباني القيادة، رغم الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء، فيما خرجت مواكب احتجاجية مشابهة في عدد من الولايات.
توافد أعداد من المواطنين منذ الصباح عبر طرق ومداخل مختلفة نحو مركز مدينة الخرطوم ومواقع التجمع التي حددها تجمع المهنيين
السودانيين وشركاؤه، وبحسب صحيفة الجريدة شهدت الشوارع المحيطة بالسوق العربي عمليات اعتقال لأعداد من المحتجين بجانب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، كما تم تسجيل عدد من الإصابات وسط المتظاهرين، فيما لم تتمكن مواكب أخرى قادمة من الأحياء من الوصول إلى مكان التجمع.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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